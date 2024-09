Alertan estiaje histórico en más de un siglo en el río Paraguay; las lluvias recién llegarán a mediados de octubre

EL DEBER informó el 20 de julio que las navieras internacionales que transportan productos desde y hacia los puertos bolivianos sobre el canal Tamengo habían suspendido sus operaciones . La espera deberá continuar por lo menos hasta la primera quincena de octubre, debido a que no se prevén lluvias durante el mes de septiembre en toda la región del Pantanal y Chaco.

“Para septiembre, en definitiva, no hay pronóstico de lluvia. Estamos con una condición más baja de lo normal, y sumado a eso, vamos a empezar (las operaciones) un poquito más tarde”, señaló.

En 2022, el “movimiento pico” de carga superó los $us 1.000 millones en valor, y 1,7 millones de toneladas de carga de bajada y subida.

Gobierno anuncia licitación

Una fuente ligada al sector exportador boliviano, cuestionó los altos montos de las licitaciones, cerca de $us 1 millón por un estudio y cerca de $us 200 mil la supervisión del estudio. “Tengo entendido que las supervisiones se dan cuando la obra está en ejecución y no cuando está en estudio”, dijo la fuente.