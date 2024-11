Alicorp concreta venta por $us 173 millones de su negocio de molienda en Bolivia, Perú y Uruguay

Alicorp, empresa líder de consumo masivo, con presencia en varios países de la región, anunció que hoy cerró la transacción de venta de su negocio de molienda en Bolivia, Perú y Uruguay, transfiriéndolo en su totalidad a ASAI Capital Holdings Ltd.



Este holding ahora es propietario del total de las acciones de Industrias de Aceite S.A. (IASA), así como de otras compañías relacionadas.



El valor empresa por el 100% de las acciones asciende a cerca de 173 millones de dólares. Según el reporte remitido por la compañía a la Bolsa Boliviana de Valores, el monto exacto es de $us 172.817.004 “sujeto a ajustes normales en este tipo de operaciones, y que incluye un monto de hasta $us 27.817.004 por pagos diferidos asociados a ciertas obligaciones de los compradores, que se espera recibir en los próximos 18 a 24 meses”.



La venta del negocio de molienda se alinea con la estrategia corporativa de Alicorp de fortalecer su negocio de consumo masivo, que operará en Bolivia bajo la razón social Industria y Comercio Aliconsumo S.A manteniendo su identidad de marca bajo el nombre Alicorp.



De esta manera, la empresa sigue presente en el mercado nacional con un amplio portafolio de marcas de alimentos, cuidado personal y del hogar, entre ellas aceite Fino, manteca Gordito y Karina, pastas Don Vittorio, margarina Regia y los productos de cuidado del hogar Bolívar, UNO, Patito y Sapolio, cuya preferencia está consolidada en las familias bolivianas.