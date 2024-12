Alicorp vende en $us 5,5 millones la empresa peruana Sanyon al grupo argentino Arcor

Sayon, una emblemática marca peruana con una trayectoria que se remonta a 1936, comenzó su historia como una panadería y ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de productos alimenticios, incluyendo caramelos, chocolates, galletas, harinas, pastas y panetones. Reconocida en el mercado peruano como un símbolo de tradición, sus productos también se exportan a países vecinos como Colombia. Hasta 2012, Sayon fue parte de Industrias Teal, hasta su adquisición por Alicorp, una destacada empresa peruana de productos de consumo masivo. Recientemente, la marca ha cambiado de propietario nuevamente.



La reconocida empresa argentina Arcor, líder global en la producción de dulces y alimentos, ha concretado la compra de Sayon, que anteriormente pertenecía a Masterbread S.A., una filial de Alicorp. Esta transacción otorga a Arcor derechos exclusivos en las categorías de golosinas y chocolates, marcando un paso significativo en su consolidación en el mercado peruano, según reporta Infobae.com



Alicorp, por su parte, mantendrá la exclusividad para utilizar la marca Sayon en los segmentos de galletas y panetones, lo que le permitirá continuar fortaleciendo su presencia en áreas clave de su oferta de productos de consumo masivo. Con más de 90 años de historia, Sayon es especialmente conocida por sus caramelos duros y chocolates. La adquisición por parte de Arcor dará lugar a una renovación en el proceso de fabricación de la marca, que se trasladará a la planta de Chancay, inaugurada en 1996, donde se producirá una nueva línea de golosinas y chocolates con equipos modernizados adquiridos específicamente para este propósito.



Arcor ha subrayado que esta adquisición consolida su posición como líder en la industria de caramelos y amplía su presencia en el mercado peruano, ofreciendo productos de alta calidad que se han vuelto esenciales en la vida diaria de los consumidores. En el marco de su plan de crecimiento internacional, la empresa ha definido esta inversión como estratégica, reforzando su liderazgo en la categoría de caramelos y fortaleciendo su presencia en Perú. Alfredo Pagani, presidente de Arcor, declaró al diario argentino La Nación que esta adquisición representa una oportunidad para integrar una marca tradicional con más de 90 años de trayectoria en el mercado peruano.



Los aspectos financieros de la adquisición revelan que Arcor ha valorado la operación en $us 2 millones, lo que incluye el licenciamiento exclusivo de la marca Sayon y otras asociadas en las categorías de golosinas y chocolates, así como la compra de equipos y maquinaria para su fabricación. En total, el proyecto representa una inversión de $us 5,5 millones, con un adicional de $us 3,5 millones destinado a pagos a proveedores locales e internacionales para implementar la iniciativa. Parte de este plan incluye la modernización de la planta de Chancay, que se convertirá en el centro de producción especializado en caramelos, chicles, tabletas y obleas rellenas.



Arcor ha reafirmado la importancia de Perú dentro de su estrategia de expansión en América Latina. La compañía, que ya cuenta con una sólida presencia en el país a través de marcas reconocidas como Bon o Bon, Sapito, Mogul y Topline, busca aumentar su participación en el mercado peruano para contrarrestar los desafíos económicos que enfrenta en Argentina.