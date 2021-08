Aportantes que retiren fondos de las AFP corren el riesgo de perder el seguro de salud y el aporte de la jubilación solidaria

Escucha esta nota aquí

Si bien es cierto que cada hogar o persona tiene una historia particular en el ámbito financiero y que las necesidades jamás se parecen a las de los otros, también es cierto que es necesario contar con una mayor información sobre el particular.

En este sentido, el proyecto de ley sancionado en Senadores para el retiro de una parte de los aportes jubilatorios a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), plantea un dilema para los interesados y el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

La norma en cuestión plantea tres categorías, de acuerdo con el monto aportado en las cuentas individuales. Así, las personas desempleadas que tengan un aporte que supere los Bs 100.000 podrán realizar un retiro excepcional y por única vez de no más de Bs 15.000. Mientras que los aportantes que acumulen menos de Bs 100.000 podrán acceder al 15% de los aportes registrados.

Por último, las personas mayores de 50 años y con aportes menores de Bs 10.000, podrán retirar la totalidad de su dinero.

Para tomar en cuenta

Ante este escenario, el dilema es saber si conviene o no retirar esos recursos teniendo en cuenta su posible impacto en el valor futuro de las pensiones a cobrar, en caso de que los interesados cumplan con la edad y la cantidad de aportes para poder acceder a este beneficio.

Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán, define el proyecto en cuestión como perverso ya que a su criterio atenta contra el SIP y pone en riesgo el valor de los aportes jubilatorios y empuja a una precarización de las pensiones.

Rodríguez considera que el mayor riesgo está en las personas mayores de 50 años y que están a un paso de jubilarse y por querer retirar Bs 15.000 o el 15% de sus recursos pueden ver afectada su jubilación perdiendo el beneficio de un seguro de salud y el dinero de la jubilación solidaria.

El analista considera que la salida que se busca no es la más adecuada y que el Gobierno, en vez de hablar de un dinero que no le pertenece, debería ofrecer programas laborales y un préstamo directo para las personas que están a punto de jubilarse y no poner en riesgo sus ingresos por un monto ínfimo en comparación con los futuros ingresos, por el tiempo más que por el monto, que la persona recibe al jubilarse.

Rodríguez aconsejó a los interesados analizar muy bien su situación antes de retirar parte de sus ahorros, ya que si van a querer mantener el valor de sus pensiones tendrán que devolver lo retirado más los rendimientos (ver infografía) recursos que superan los retiros originales.

Jaime Dunn, analista económico, precisó que las personas con menos de Bs 10.000 pueden optar por retirar su dinero, pues por edad tendrían la posibilidad de apostar por futuros depósitos para sus pensiones, pero ve que el cuello de botella se da en los que tienen menos de Bs 100.000 y los que superan dicho monto.

Dunn sostuvo que sería grave que personas a punto de jubilarse vean truncados sus beneficios por un bajo porcentaje del dinero a retirar.

“No se debe alentar que en el futuro estas personas queden sin nada y pasen a engrosar la fila de los que viven en la pobreza”, dijo Dunn.

A algunos les conviene retirar

Yerko Orozco, presidente del Movimiento de Emergencia Nacional para la devolución de los aportes a las AFP, explicó que los aportantes que tienen en sus cuentas individuales más de Bs 100.000, que ya están en edad de jubilarse, pero no cumplen con la cantidad de aportes les conviene retirar Bs 15.000 y posteriormente, todo su dinero.

Orozco remarcó que hay casos de personas que tienen más de Bs 300.000, pero que al cotizar van a recibir no más de Bs 1.600 de jubilación y que les falta años de aporte, entonces con seguridad estas personas van a optar por retirar el 100% de su dinero.

En detalle

Impacto. Orozco considera que es tiempo de que las AFP cumplan con la ley y entreguen el dinero a las personas que no están en condición de jubilarse. Rechaza que por este motivo el sistema esté en riesgo ya que se trata de cuentas y aportes individuales.



Límites. Quedan excluidas aquellas personas que perciben remuneración del sector público o privado. Tampoco podrán solicitar la devolución quienes reciben pensiones, beneficios por invalidez o cualquier otro beneficio del SIP.

Observación. No se beneficiarán de la medida quienes realizaron aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público.

Papeleo. El aportante debe solicitar, de manera voluntaria, ante la AFP, el respectivo informe para iniciar los trámites de la devolución de sus ahorros