Aportantes y expertos ven con recelo que el Gobierno administre $us 24.000 millones de las jubilaciones

“Hoy es un día histórico, desde hoy, quienes quieran asegurarse e ingresar al Sistema Integral de Pensiones (SIP) ya no irán a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los bolivianos irán a nuestra Gestora a registrarse como aportantes a nuestro sistema de pensiones”, expresó el presidente Luis Arce Catacora, la pasada semana, con motivo del anuncio de inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Lejanamente del júbilo de la primera autoridad política del país y del mensaje que se intuye debe generar certidumbre, afuera de las oficinas de la AFP BBVA Previsión y de la Gestora Pública regional Santa Cruz (barrio San José Obrero), prevalece la desconfianza. “No le daré mi nombre, tampoco me grabe, anote nomás porque estos que nos gobiernan son ‘capos’ para perseguir. A mi entender, nuestros aportes de jubilación están en riesgo porque el Gobierno siendo juez y parte de la administración dispondrá a su antojo de los recursos. Si decide financiar las empresas públicas con los fondos del SIP estamos ‘fritos’ porque la mayoría son deficitarias. Si eso ocurre nuestra vejez está comprometida, encima recibimos pensiones bajísimas”, expresó un jubilado.

Leonardo Ipamo, secretario ejecutivo de la Federación de Jubilados del SIP en Santa Cruz, lamentó y reprochó la decisión discrecional asumida por el Gobierno sin consultar a los trabajadores aportantes activos y los jubilados si querían o no que el Gobierno se haga cargo del manejo de las cuentas individuales de aportes del sistema de pensiones en el país.

“El Gobierno, al tomar la Gestora Pública, definirla como empresa estratégica, sin haber financiado su creación, está usurpando recursos de privados y, por lo tanto, los ‘compañeros’ activos y los jubilados no estamos de acuerdo que se haga cargo de las jubilaciones porque el Estado es un mal administrador. Exigimos que nos garanticen que no se van a despilfarrar los recursos que suman $us 22.000 millones”, enfatizó Ipamo.