Apple y Amazon, las marcas más valiosas del mundo

Apple continúa imbatible. Por octavo año consecutivo, la tecnológica liderada por Tim Cook se posiciona como la marca más valiosa del mundo en 2020, con un valor de $us 322.999 millones y un crecimiento del 38% con respecto al año pasado, según la vigésima primera edición del ranking Best Global Brands de Interbrand, que recoge las 100 marcas más valiosas del planeta.

En segunda posición aparece Amazon que, con un valor de $us 200.667 millones y un crecimiento del 60%, obtiene la medalla de plata por primera vez.

La gran sorpresa es Microsoft, que asciende hasta el tercer puesto con un valor de $us 166.001 millones y con un crecimiento del 53% con respecto a 2019, desbancando así a Google. La multinacional llevaba siete años en el Top Tres, pero el coronavirus y la bajada de la inversión en publicidad han provocado que deje el podio y caiga hasta el puesto número cuatro tras registrar una leve caída del 1% en su valor, que la sitúa en los $us 165.444 millones.

En contraposición, Samsung, con un valor de $us 62.289 millones, entra en el Top Cinco por primera vez. El Top 10, cuyo valor sumado representa el 50% del monto total del ranking, se completa con Coca-Cola ($us 56.894 millones), Toyota ($us 51.595 milloness), Mercedes-Benz ($us 49.268 millones), McDonald’s ($us 42.816 millones) y Disney ($us 40.773 millones).

Por otro lado, el coronavirus y el confinamiento han provocado que las marcas relacionadas con la comunicación y las redes sociales hayan experimentado un impulso en esta edición.

Las entradas al ranking de Instagram con la posición 19, de YouTube con la 30 y de Zoom con la 100, son prueba de ello. Por su parte, hay otras dos marcas que vuelven a la lista después de algunos años: Tesla se reincorpora en el puesto 40 con un valor de marca de $us 12.785 millones tras tres años y Johnnie Walker vuelve tras dos años, colocándose en el lugar 98.

De acuerdo con Gonzalo Brujó, Global Chief Growth Officer de Interbrand, “las marcas que más crecen en 2020 destacan por tres factores: empatía, agilidad y afinidad”, ya que son capaces de anticipar la evolución de las necesidades de sus clientes.