Arce afirma que “marcha hacia el norte paceño” con el pozo Mayaya es para que La Paz recupere el primer lugar en la economía del país

Los números de Arce

Explicó que el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento de La Paz llegó a su punto más alto en 2023, con $us 12.410 millones, cifra superior a los $us 10.000 millones del año 2020, y “muy superior” a los $us 11.500 millones que representaba el PIB de La Paz hacia 2019, año previo a la pandemia.

Dijo que en 2020 los depósitos del público en el sistema financiero llegaban a $us 14.346 millones y a agosto de esta gestión, los depósitos subieron a $us 17.376; además, en la carretera de créditos, en 2020 La Paz tenía un total de $us 6.970 millones y hoy los créditos alcanzan a $us 8.044 millones.