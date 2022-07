Argentina: debido a bajas reservas internacionales, el Gobierno evalúa ofrecer al campo un 'dólar-soya', mayor al oficial

El planteamiento de las cerealeras sería difícil de aceptar para el kirchnerismo, que desde hace rato viene pugnando justamente por lo contrario, subir las retenciones a los granos para “desacoplar” los precios locales de los internacionales. Muchos funcionarios ya se dieron por vencidos: aceptan que una suba de las retenciones no pasa por el Congreso.



El contexto en el que surgen estas ideas es el siguiente: las reservas del Banco Central están en niveles bajísimos y los productores del agro tienen guardados granos de soya que, a valor internacional, representan no menos de 10.000 millones de dólares.



En este sentido, se replica una situación muy conocida. Al Gobierno le faltan dólares, pero los argentinos atesoran en “el colchón” más de $us 300.000 millones.



Entonces, más por necesidad que por convicción, el Gobierno argentino intentará seducir al campo con un tipo de cambio especial, aunque mucho menor que el precio de mercado paralelo. Habrá que esperar si realmente la propuesta se materializa. Y qué respuesta dará el productor, que en definitiva tiene absoluta libertad para disponer de sus granos.