Argentina paga a Bolivia más de $us 539 millones por exportación de gas natural

“Todos sus pagos de la Argentina están en plazo, no hay retrasos. La factura de junio vencerá el 18 de este mes. La información que se publicó el fin de semana está llena de conjeturas y medias verdades que hace que esté totalmente errónea. La persona que escribió no cumplió con la regla básica del periodismo de verificar la información antes de publicar”, afirmó el ejecutivo de la estatal petrolera.

En cumplimiento del contrato, IEASA otorgó en favor de YPFB una carta de crédito stand by, como garantía de pago por la compra de gas natural por $us 116.083.249,06 (vencimiento el 30/09/2022), que deberá ser renovada por IEASA. Asimismo, en virtud de la Sexta Adenda, IEASA otorgó en favor de YPFB otra carta de crédito stand by, como garantía de pago por la garantía de abastecimiento por $us 180.000.000. Ambas garantías se encuentran en custodia del Banco Central de Bolivia.