Argentina seguirá comprando gas natural de Bolivia en 2024 con un volumen firme

Bolivia y Argentina negocian una nueva adenda al contrato de compraventa de gas natural para el 2024 con un volumen en firme y no interrumpible como había planteado YPFB al principio.

Tras una notificación hace más de una semana de la petrolera boliviana de no garantizar la venta del energético el próximo año, la Secretaría de Energía rechazó el aviso y retomó las conversaciones.

La funcionaria habló del asunto bilateral debido a que una nueva infraestructura, de las obras del proyecto, no se hacen de "un día para otro".

YPFB había notificado a Enarsa que no garantiza el abastecimiento en firme el próximo año y propuso que sea interrumpible en su totalidad, lo que obligó a la Secretaría de Energía, a través de la Resolución 606/2023, instruir a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) a financiar parte del monto total de la reversión del Gasoducto del Norte, que tiene un costo aproximado de $us 700 millones.