Armin Dorgathen, presidente de YPFB: “La Ley de Incentivos no funcionó por demasiada burocracia en el sistema”

_¿Por qué no se usaron los recursos del fondo que creó la Ley de Incentivos? ¿Fueron destinados a la lucha contra el Covid?

El hecho de que se haya usado el fondo para el Covid está mal, porque sí o sí se tenían que pagar los incentivos de lo que se habló en su momento. Si bien durante varios años no se pagó, ahora ya lo estamos haciendo.

Boquerón es el ejemplo perfecto. La perforación de estos seis pozos no se hizo porque no había ese pago. Comenzamos a pagar y recién se dio luz verde.

Boquerón está operado por la empresa Andina, pero es una sociedad entre YPFB y Repsol, y al no haber el pago una de las partes decía que los proyectos no van hasta que se pague. Entonces, se comenzó a pagar y los proyectos avanzaron.

Antes, estos incentivos se pagaban en notas de crédito fiscal y las cosas funcionaban. Con la Ley de Incentivos se trató de que aumenten, pero al no pagarse lo que pasó es que no se realizaban las actividades.



_¿Por cuánto tiempo no se pagaron los incentivos?

Desde 2017 hasta 2021. Son cuatros años.



_Cuatro años en exploración es bastante tiempo...

Correcto, en ese tiempo puedes poner en producción algo. Lanzamos el programa de exploración incluso todo el tema de la aprobación de licencias ambientales y todo ese camino que hay que realizar para construir caminos y planchadas, y después perforar es un proceso largo.



_Insisto ¿qué factores llevaron a que no se use este fondo, porque la ley fue muy discutida por las regiones?

La idea y la concepción de que las regiones tienen que aportar están bien. Hay que ser claros hoy sobre la renta petrolera, ojalá quedara en YPFB para la reinversión, pero ese recurso va para las regiones, universidades, municipios para todos lados. Sin embargo, a veces hay que entender que si ese mismo dinero no se reinvierte para el tema de hidrocarburos, se acabará.

No funcionó porque creo que se puso demasiada burocracia en todo ese sistema. Los decretos supremos que fueron reglamentando la ley fueron difíciles de solucionar. Hubo campos que no lograron cumplir y no iban a recibir incentivos, fue complicado y estamos solucionado lo que se puede, pero hay algunos que no tienen solución.



_Más allá de las observaciones al Gobierno de transición ¿No cree que se descuidó la faceta exploratoria en la administración de Evo? ¿No se pensó a mediano o largo plazo?

Son administraciones que hubo en su momento. Durante el Gobierno de Jeanine Áñez se paró por completo todo. El otro día el gobernador (de Santa Cruz) decía que no se estaba haciendo exploración por el corte del gas para la autogeneración de los empresarios, y evidentemente no tiene idea sobre el tema.

Porque en el Gobierno de Áñez, y voy a dar tres ejemplos claros: Sararenda, San Miguel e Itacaraí, sufrieron retrasos, porque por los 21 días de paro no se ponían de acuerdo si eso era fuerza mayor o no. Y ese era también el gobierno de Camacho porque gente de él estaba en YPFB.

Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue destrabar eso. Se iban a acabar los tiempos.

En exploración hay etapas y cuando vencen los plazos se ejecutan boletas de garantía y se revierte el contrato, lo cual es un daño.

Lo que cuesta sacar un contrato son años. Ese fue el legado que tuvimos de Jeanine Áñez.

Antes de eso, hubo una etapa con el licenciado Carlos Villegas donde se trató de arrancar con exploración bastante fuerte.

Se hicieron proyectos para comenzar la parte prospectiva y fue una pena su fallecimiento. Fue una persona que admiro mucho porque yo trabajé con él en su momento. Y después de eso no se le dio la prioridad que se debió haber dado a la exploración.

Hubo un tiempo de inercia, después se siguió buscando, pero faltó un poco de agresividad.

Y llegamos a un punto donde estamos ahora, retomando la exploración. Entramos con fuerza entendiendo que para cualquier cosa que tengamos que hacer necesitamos tener hidrocarburos. Y para tenerlo es perforando, es como el fútbol: es haciendo goles.



_¿Se puede atraer inversiones con el barril subsidiado en el mercado interno y un ‘government take’ alto, frente a lo que ofrece Argentina en Vaca Muerta o Brasil con el Presal?

Bolivia tiene una condición buena, hay que ver lo bueno también. Y lo positivo es que tenemos todas las facilidades y las instalaciones ya construidas para llegar hasta el mercado brasileño donde como YPFB tenemos el 51% de todo lo que es el ducto en el lado boliviano y en el lado brasileño el 20%, lo cual te asegura a vos como inversionista en el ‘upstream’ que tu gas tiene mercado y el mercado brasileño es impresionante en lo que es gas. Es insaciable.

Justamente estuve en Río de Janeiro tratando de atraer inversiones la anterior semana y las empresas brasileñas están desesperadas por el gas boliviano y el tema es que hay que venir e invertir en Bolivia para crear más gas. Está claro el tema.

Otro incentivo es el precio. Estamos con contratos que van a ir finalizando; son acuerdos que permitieron desarrollar el mercado del gas en Bolivia y Brasil, desarrollar la industria y crear un ducto que es gigante.

Sin embargo, en ese momento el precio pudo ser bueno, pero ahora no es bueno para el país. Pero hay que cumplir el contrato, lo haremos, después se nos abre una ventana para mejores precios y eso es un incentivo grande.

Nosotros tenemos estabilidad económica. Vaca Muerta es una cantidad de reservas gigante que tiene Argentina, pero la ventaja de Bolivia es que si traes $us 100 millones, seguirán siendo $us 100 millones, en Argentina no sabes; porque debido a la devaluación esa inversión puede perderse.

Recientemente (en Argentina) cambiaron una normativa para que las empresas puedan sacar parte de sus ganancias en dólares. Bolivia no tiene ese problema, puede hacer lo que quiera porque la moneda es estable.



_¿Qué tan factibles son los proyectos de exploración que aprobó la Asamblea?

La ventaja de estos reservorios es que la chance de éxito es entre un 20 y 25%. Hay que perforar, yo creo que habrá éxito, hay una empresa nueva que va a venir a Bolivia y hace muchos años que no se veía un operador nuevo en el país; que es Canacol, este año también empieza YPF Argentina con Charagua. Creo que es importante en el tema exploratorio que se vuelvan a hacer pozos, con YPFB estamos entrando en varios proyectos. Con estos cinco contratos demostramos que hay compañías que están viniendo a invertir y otras más comenzarán a hacerlo después de arduas negociaciones, y como YPFB seguiremos invirtiendo.