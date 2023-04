ASFI asegura que el caso del Banco Fassil es particular y que el sistema financiero es estable, robusto y confiable

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó que la compleja coyuntura del Banco Fassil es un hecho particular, que tiene que ver con una mala gestión que han provocado una crisis financiera y que no se ha debido a un fenómeno generalizado de la economía. Además, aseguró que el sistema financiero es sólido, estable, robusto y confiable, y que los indicadores del sector presentados a febrero de este año reflejan un incremento en los depósitos, cartera, liquidez y solvencia.​

“Este hecho es particular y no es un fenómeno generalizado como maliciosamente pretendieron hacer ver los ejecutivos y directivos de la entidad financiera. El proceso de intervención tiene que ver con una mala gestión, con prácticas que no son sanas, de manera que ha provocado una crisis financiera particular y focalizada en esta entidad financiera. No han tenido la suficiente capacidad de liquidez para poder atender la demanda de los ahorristas. Lo último que queríamos era intervenir. Hemos sido cautelosos para que el banco pueda modificar su conducta atendiendo las recomendaciones de ASFI (pero) continuaron con esas malas prácticas”, afirmó Yujra en conferencia de prensa.