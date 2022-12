ASFI indica que el leve aumento del índice de mora se debe al paro de 36 días en Santa Cruz

El Informe de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) da cuenta de que la cartera diferida alcanzó su pico en noviembre de 2020, con $us 4.090 millones, tras lo cual descendió a junio de este año a $us 2.388 millones. La cartera reprogramada, por su lado, se disparó desde noviembre de 2020, cuando registró unos $us 1.290 millones, hasta llegar a $us 6.160 millones a junio de la presente gestión.