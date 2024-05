ASFI: transferencias al exterior no se han desatendido y se mantienen en $us 700 millones mensuales

Las transferencias al exterior en dólares desde Bolivia se han mantenido, durante los últimos 24 meses, y se mantienen en $us 700 millones mensuales, afirmó Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

En conferencia de prensa realizada la tarde de este martes en La Paz, Asturizaga manifestó que los bancos, al mes de abril, contaban con $us 285 millones en sus bóvedas y al menos $us 130 millones fuera del país, es decir, más de $us 400 millones para atender las demandas de sus clientes.