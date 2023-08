ATT activa operativos para garantizar devoluciones o transferencias de pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos de Amaszonas

“Existen 715 usuarios que hasta el momento no han ejercido sus derechos. Informar a la población que continuaremos velando para que se registren sus reclamos y se den cumplimiento a los mismos. El personal de la ATT hará el seguimiento los días que correspondan”, enfatizó Ríos, al recordar que, de acuerdo con el Reglamento de Defensa de los Derechos del Usuario de los Servicios Aéreo y Aeroportuario, la ATT es la autoridad competente para velar por los derechos y obligaciones de los pasajeros y usuarios.

El martes, 8 de agosto, la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de La Paz instruyó frenar de forma temporal las medidas tomadas por las entidades aeronáuticas del Estado en contra esta empresa, no obstante, el falló no fue cumplido. Hasta ayer martes, 20 vuelos fueron suspendidos dejando perjudicados a 1.900 viajeros, debido a que la aerolínea no reinició sus operaciones.