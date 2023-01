Autoridad de Pensiones aumenta restricciones a las AFP para inversión en valores bancarios

Según la norma, se podrá realizar la inversión en valores representativos de deuda emitidos por entidades financiera que presenten: índice de liquidez igual o mayor del 50% en las últimas dos gestiones, coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) igual o mayor del 11% y cumplimiento a compromisos financieros en la emisión de bonos en las dos gestiones anteriores. A noviembre de 2022, el valor de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) ascendía a $us 23.967 millones, de los cuales la cartera de inversiones alcanzó a $us 23.595 millones y los recursos de liquidez a $us 327 millones.

Las inversiones en valores emitidos por las entidades financieras (DPF y bonos) no deben superar el 65% del fondo -según norma- y ahora están en 54%, lo que representa $us 12.938 millones. De ese monto, $us 10.735 millones están concentrados en bancos con calificación de riesgo AAA y AA, y $us 2.024 millones en bancos con nota A1 y A2, que suponen “mayor riesgo crediticio para el portafolio”.