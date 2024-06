Balanza comercial de Bolivia con Paraguay se mantiene negativa

Bolivia tiene una balanza comercial negativa con Paraguay de $us 774 millones en los últimos cuatro años (2020-2023). Es decir, el valor del intercambio de mercaderías y producción favorece al país vecino. Otro país con el que Bolivia tiene un saldo comercial negativo es Uruguay ($us 467 millones), mientras que con Argentina, Brasil y Venezuela, la balanza se inclina a favor de Bolivia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2020 el saldo comercial favorable a Paraguay fue de $us 19 millones y para 2020 había crecido a $us 23 millones. En 2021 el saldo comercial fue favorable a Bolivia en $us 2 millones, pero en 2022 volvió a caer negativamente en $us 83 millones. Para 2023 el saldo negativo para Bolivia fue de $us 275 millones.