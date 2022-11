Banco Central de Bolivia duplica la comisión que cobra a entidades financieras por el retiro de dólares

En el documento -al que tuvo acceso EL DEBER- el BCB justifica la necesidad de aumentar los costos para cubrir los gastos que genera la importación de dólares. Sin embargo, exdirectores del Banco Central, consideran que la medida surge por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en divisas están en los $us 882 millones al 7 de noviembre.

Por ejemplo, si un banco solicita $us 10 millones a las bóvedas del BCB hoy tiene que pagar $us 20.173 por costo de comisión fija+ comisión porcentual, cuando antes de la resolución pagaba $us 10.173.