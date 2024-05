Bisa Seguros compra las acciones de la multinacional BUPA en Bolivia

El mercado de fusiones y adquisiciones toma una nueva dinámica en el país. La compañía boliviana Bisa Seguros y Reaseguros compró las acciones de la aseguradora multinacional BUPA en Bolivia y con ello espera incrementar su presencia en el mercado del sector. Con esta operación, la empresa busca cubrir todos los segmentos de clientes del mercado asegurador, incorporando a su actual modelo de negocio el know how de BUPA Global. Sin embargo, no mencionó el monto de la transacción ni la cantidad de asegurados.