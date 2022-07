Bolivia debe pagar seis veces más de lo que en principio pidió BBVA

El Estado boliviano deberá pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) $us 94,8 millones como indemnización por la nacionalización de sus acciones en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión, un monto que es seis veces mayor a los $us 15 millones que inicialmente pidió la empresa española. Este pago fue definido en el laudo emitido el 12 de julio pasado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el proceso arbitral iniciado por el banco español contra Bolivia en 2018.

El tribunal “ordena a la demandada que pague a la demandante la suma de $us 94,8 millones a título de indemnización”, cita uno de los 11 puntos del fallo, que también instruye al Estado boliviano un pago a BBVA de $us 10,21 millones por intereses.

Los $us 94,8 millones fijados por el Ciadi para la compra de las acciones de BBVA en la AFP Previsión están por encima de los $us 15 millones que pidió el banco español en 2010, monto que fue rechazado por el Gobierno, que a su vez lanzó en 2012 una contrapropuesta de $us 500.000.