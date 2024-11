Bolivia exporta 329 millones de dólares menos a septiembre

Entre enero y septiembre de 2024, Bolivia exportó un total de $us 6.788 millones, un 19% menos de lo registrado en el mismo período de la pasada gestión. Por su parte, las importaciones sumaron $us 7.117 millones, es decir, un 16% menos, lo que da como resultado un déficit comercial de $us 329 millones, informó este martes el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).