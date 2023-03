"Bolivia lleva 15 años de atraso en comercio electrónico", según exvicepresidente de Alibaba

Considerado como uno de los máximos exponente del e-commerce a escala global, Porter Erisman, estuvo en Bolivia invitado a un evento tecnológico organizado por la compañía Datec. Fue vicepresidente de Alibaba, uno de los gigantes de comercio electrónico más importantes del mundo.



En su intervención destacó el potencial de Latinoamérica, en donde el comercio electrónico vive una época dorada. Sobre Bolivia sostuvo que el país tiene un retraso de 15 años en este sector, pero aseguró que cuenta con mucho margen de mejora a diferencia del resto de países del continente.



_¿La inflación a escala global frenó la inversión en el negocio del e-commerce?

A pesar de la inflación que se sufre a nivel mundial, el e-commerce no se ha visto afectado porque como toda crisis también se crea una necesidad y un desafío para los emprendedores.



Ellos han sabido resistir la crisis del covid-19 y sabrán lidiar con esta situación. A través de un proceso de inflación podrán sacar una ventaja de las oportunidades que brinda la crisis.



_¿Pero cómo se explica que a varios proyectos tecnológicos les fuera mal?



Creo firmemente que las empresas y startups de e-commerce no serán afectadas por la inflación; no se declararán en bancarrota. Quizás existan problemas de mal manejo de los recursos o un mal concepto de inversión, pero no por los problemas de la economía mundial. No creo.



_¿Pero no se cortará la canalización de inversiones?



A lo largo de mi carrera en Alibaba enfrentamos crisis como la burbuja inmobiliaria de 2008, luego hubo la crisis del internet donde hubo un bajón importante. La inflación no ahuyentará a los inversores del e-commerce que seguirán invirtiendo en este sector.



Es más, en base a la presión que está ejerciendo la inflación hará que los emprendedores vean la forma de ser más innovadores hacer crecer su plataforma de manera más rápida, por ejemplo, si tienen un proyecto planeado para fin de año lo van a adelantar para tener más rentabilidad.



Hay que recordar que en los últimos años hubo poca inflación y varias personas con mucho capital y no saben qué hacer con su dinero en la mano. Por eso buscan emprendedores de startups.



_¿Cómo pasó Alibaba de ser una startup a toda una potencia del ecommerce con ventas mayores a eBay y Amazon?



Ese mérito, es de un grupo de personas ordinarias y comunes dentro de China. No tenían un estudio especializado sobre comercio electrónico. Estoy orgulloso de haber formado un equipo que me ha visto sufrir. Yo apoyé a la expansión de Alibaba a escala internacional.



_ ¿Cuál fue el impacto de la pandemia del covid-19?



En China llevó a las personas a salir del esquema tradicional de ventas. La pandemia ayudó a potenciar cinco años adelante lo que es el e-commerce, en especial en Bolivia, donde la gente no estaba familiarizada con los pagos en línea y era muy susceptible a pagar algo de manera anticipada para que luego te lo entreguen.



Esto ayudó muchísimo a despegar la banca electrónica, el uso de la tarjeta de crédito y débito. Aceleró cinco años en el futuro todo lo que es el comercio digital en América Latina y el mundo.



_¿En qué fase está Bolivia en comercio electrónico?



Bolivia está en una temprana edad del e-commerce, a comparación al retail en China. Está 15 años atrasado, pero esto no quiere decir que sigan estancados ahí.



El sector tiene un potencial de crecimiento enorme por las facilidades y el consumidor se ha adaptado a pagar en línea.



Por ejemplo, en China, 15 años atrás había dos ramas: los que emprendían en el comercio electrónico y los que realizaban el retail tradicional. Esas compañías no existen y los que se animaron a invertir en e-commerce desarrollaron más allá sus negocios.