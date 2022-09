Bolivia ocupa el puesto 123 entre 165 países en libertad económica, según estudio de Instituto Fraser de Canadá

Los 10 países con la calificación más baja son República Democrática del Congo, Argelia, República del Congo, Irán, Libia, Argentina, República Árabe Siria, Zimbabue, Sudán y Venezuela. (Países cerrados como Corea del Norte y Cuba no se pueden clasificar debido a la falta de datos).

Por ejemplo, los países en el cuartil superior de libertad económica tenían un PIB per cápita promedio de $us 48.251 en 2020, en comparación con los $us 6.452 de los países del cuartil inferior.