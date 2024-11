Bolivia pierde hasta $us 1.000 millones anuales por sobrecostos logísticos debido a su mediterraneidad y por falta de estrategias inteligentes

La condición mediterránea de Bolivia ocasiona sobrecostos logísticos para los importaciones y exportaciones de entre $us 400 millones a 1.000 millones al año, situación que podría atenuarse si existen estrategias inteligentes y claras, y si se logra una e stabilidad política, económica y libre de corrupción.

El dato se desprende de un amplio reportaje del portal Bloomberg Línea (BL), que cita como fuente al Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), una asociación empresarial mundial de instituciones financieras, que dio cuenta que “Bolivia pierde entre el 1,5% y el 3,4% de su PIB cada año, debido al sobrecosto logístico de no contar con acceso soberano al mar, lo que equivale a entre $us 400 millones y $us 1.000 millones anuales”.