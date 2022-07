Bolivia prepara respuesta a fallo de arbitraje en favor de española BBVA por $us 150 millones

Bolivia dijo que se prepara para responder al fallo del arbitraje internacional que le ordena indemnizar con $us 105 millones al banco español BBVA por la estatización, en 2009, de la administradora de pensiones Previsión, que gestionaba.



"El Estado boliviano ha de continuar con su defensa para que se puedan tomar nuestros argumentos y las pruebas presentadas" ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), declaró este domingo el vocero presidencial Jorge Richter.



Respaldó así un comunicado de la Procuraduría del Estado que señalaba que "las entidades competentes coordinan las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea".



El fallo, que se conoció el 12 de julio, es resultado del proceso de arbitraje iniciado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en contra del Estado boliviano en 2018 después de que no se llegara a un acuerdo sobre la valoración del negocio.



En 1997, la entidad española constituyó en Bolivia la sociedad BBVA Previsión AFP S.A. con una mayoritaria participación accionaria. Esa administradora de fondos de pensiones fue estatizada en 2009.



El Ciadi, dependiente del Banco Mundial, argumentó que Bolivia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con España "al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión" y adoptar "medidas arbitrarias que obstaculizaron" la misma.



Por tal razón, ordenó el pago de 94,8 millones de dólares por concepto de indemnización y 10,2 millones de dólares por intereses.



El organismo ratificó además su competencia para tratar el asunto pese a la objeción planteada por el Gobierno boliviano y otorgó el plazo de un año para proceder al pago.



El BBVA argumentó que el proceso de transición por la estatización de las pensiones fue "caótico y generó incertidumbre jurídica", denunciando además que fue objeto de "una campaña de hostigamiento" por parte de Bolivia.



Durante los primeros años de su gobierno, el expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) encaró una serie de estatizaciones que involucraron a los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, minería y pensiones, considerados como estratégicos para la economía.