Bolivia quiere buscar hidrocarburos no convencionales en Warnes ante la caída de la producción

Las exportaciones bolivianas de gas natural se redujeron un 30% en el último año, cifra explicada por la caída de la producción debido a la falta de exploración. En este sentido, Bolivia apuesta por hidrocarburos no convencionales. La menor oferta está afectando los ingresos del país, habida cuenta de que el contrato con Argentina termina en la presente gestión.

Desde BNAméricas se sabe que la empresa boliviana de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lanzó una licitación para evaluar áreas no convencionales como parte de los esfuerzos para abordar la caída de la producción y reemplazar reservas. De acuerdo con los datos que maneja, la estatal destaca que se han identificado cuencas con potencial para gas natural y petróleo no convencional. El trabajo de consultoría se centrará en un área de 225km2 en la provincia de Warnes, en el departamento de Santa Cruz, y contempla la preparación de un plan de desarrollo conceptual para yacimientos con gas/petróleo de esquisto y gas/petróleo de arenas compactas. El plazo para presentar ofertas por el contrato a 128 días vence el 10 de abril, según la información del proceso. Asimismo, se tiene conocimiento de que ocho grupos asistieron a una reunión informativa de una convocatoria de YPFB para reprocesar datos sísmicos 2D, cuyas ofertas se recibirán la próxima semana. Entre las compañías interesadas hay potenciales postores: BGP Bolivia, Bolpegas, Geologics, GK Processing, Morken Group, Petroseismic Services, Sinopec y Sustentacorp. El operador estatal también tiene en marcha una licitación para un proyecto de recuperación mejorada de petróleo . El año pasado, la producción de gas y crudo de Bolivia cayó un 13,0% y 15,6%, respectivamente, a 13.400 millones de metros cúbicos y 8,6 millones de barriles.

Y las cifras son evidentes. Mediante un comunicado la estatal, informó que entre enero y diciembre de 2023, se facturó unos $us 2.387 millones por la venta de gas natural a Brasil, Argentina y al mercado interno, es decir, $us 1.013 millones menos en relación con 2022, cuando las exportaciones generaron $us 3.400 millones.