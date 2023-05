Bolivia registra $us 214 millones de déficit en la balanza comercial al primer trimestre de 2023

En los primeros tres meses del 2023, según cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones de Bolivia en términos absolutos disminuyeron $us 801 millones, mientras que las importaciones aumentaron en $us 239 millones, con relación al mismo período de 2022. El saldo comercial fue deficitario en $us 214 millones, un -126% menor que lo registrado en el primer trimestre de la pasada gestión. Este escenario profundiza la escasez de dólares en la economía.