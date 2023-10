Bolivia sube al tercer lugar en el medallero latinoamericano de riesgo país; la primera es Venezuela y la segunda, Argentina

El índice EMBI ( Índice de Bonos de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés), es diseñado por JP Morgan para seguir el rendimiento de los bonos emitidos por países en desarrollo o mercados emergentes. Bloomberg explicó que, en el inicio de 2023, el bono boliviano tenía un precio de $us 80,88 , pero al cierre del 17 de octubre se ubicó en $us 45,71, un retroceso de más del 43%.

Esa rebaja fue ocasionada por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), de $us 15.123 millones en 2015 a $us 3.538 en febrero del presente año. En el segundo semestre de la actual gestión, el BCB informó que las RIN estaban en $us 3.158 millones.