Bolivia y Brasil reanudan negociaciones con la mirada puesta en explorar energías

ECONOMÍA

Se duplica la importación de combustibles y la exportación de gas cae en $us 490 millones

La compra de líquidos pasó de $us 729 millones (enero-julio) en 2021 a $us 1.689 millones en similar periodo de 2023. La venta de gas a julio de 2022 fue de $us 1.750 millones y en 2023 cayó a $us 1.257 millones