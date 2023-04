Bonos soberanos de Bolivia caen a menos de la mitad; observan escasez del dólar

Pero Bolivia, según Bloomberg, ha ‘desangrado’ las reservas internacionales a medida que el Gobierno gasta para defender su moneda vinculada al dólar, el boliviano. Los ingresos del gas natural que disminuyeron y los altos déficits presupuestarios alcanzaron al país. Las reservas se desplomaron un 20% solo el año pasado, y Bolivia no ha informado sobre sus tenencias desde que dijo que tenía $us 3.500 millones el 8 de febrero .

“La política de tipo de cambio fijo ha reducido gradualmente las reservas a un nivel crítico”, dijo Sergey Goncharov, administrador de dinero de Vontobel Asset Management Inc. en Nueva York, que tiene deuda boliviana. Jared Lou, administrador de fondos de William Blair, dijo que el malestar social en Ecuador y en Bolivia dificulta predecir cómo se gobernarán en el futuro. “ Nos preocupa la capacidad de Bolivia para salir del paso a menos que haya un cambio a corto plazo en la combinación de políticas”, dijo.

El economista Mauricio Ríos García explica que las cifras que refleja Bloomberg hacen ver que el Gobierno está dispuesto a defender el modelo económico vigente y no la economía del país, dos variables diametralmente opuestas. “El Gobierno no es capaz de conseguir financiamiento, a pesar de que el principal problema del Estado es el exceso de gasto y no la falta de ingresos. Tienen el diagnóstico errado y el nivel de incertidumbre cada vez más alto. Estamos cada vez más cerca del default”, anotó.