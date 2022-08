CAF financiará carretera Escoma-Pacobamba en La Paz con crédito de $us 53,5 millones

Con un crédito de $us 53,55 millones, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) financiará el 85% de la construcción del primer tramo (Escoma-Pacobamba) de la carretera Escoma-Charazani, en el norte del departamento de La Paz. El restante 15% será financiado, como contraparte, por la gobernación.



Según una nota de la CAF, el contrato de préstamo fue firmado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el representante de CAF en Bolivia, Florentino Fernández, en el mes aniversario de La Paz, que el 16 de julio conmemoró 213 años de su gesta libertaria.



El trecho financiado por la CAF se extenderá sobre 42,34 kilómetros y representa el primero de los dos tramos que conformarán la ruta Escoma-Charazani, que forma parte de la Red Vial Fundamental (RVF) de Bolivia, y que unirá el altiplano con la Amazonia en el norte de La Paz.



El costo total de este primer tramo fue calculado en $us 63 millones y el total de la ruta representará una inversión de $us 153 millones. El objetivo del proyecto es mejorar la productividad nacional y regional mediante la integración de la población aledaña a los mercados de consumo; y fortalecer la vinculación internacional.



El representante de la CAF en Bolivia destacó que la nueva carretera será construida a nivel de pavimento flexible, cumpliendo con toda la normativa, con características técnicas que mejorarán la experiencia de los usuarios, en términos de comodidad y de seguridad vial. Adelantó que el proyecto reducirá los tiempos de viaje y permitirá un mayor flujo de carga y pasajeros.



“El Gobierno nacional, en el marco de su compromiso con la integración vial de nuestro país, tomó la decisión de avanzar con la Marcha al Norte, proyecto que unirá la zona andina paceña con la Amazonia en Pando, para lo cual se prioriza la construcción del tramo Escoma-Pacobamba”, añadió el Ministro de Planificación del Desarrollo.



La carretera Escoma-Charazani unirá las provincias Eliodoro Camacho, Franz Tamayo, Muñecas, Bautista Saavedra y Abel Iturralde de La Paz, y en su tramo Escoma-Pacobamba beneficiará a aproximadamente 42.000 pobladores de las localidades de Escoma, Quejara, Tajani, Joti Joti, Pacaures y Pacobamba, además de Apolo.



Toda esta región se destaca por su actividad agrícola y pecuaria, con la producción de papa, oca, maíz, papaliza, trigo, cebada, entre otros y la cría de ganado bovino, porcino y principalmente camélido, alpacas y llamas y toda la cadena productiva que esta representa.



El contrato firmado entre CAF y el Estado Plurinacional establece el financiamiento de la construcción de la carretera, que incluye la pavimentación, obras de drenaje y de contención, puentes, señalización vial, estación de peaje y medidas de mitigación ambiental, además del apoyo técnico y la auditoría de seguridad vial, entre otros.



Las operaciones de la obra se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas relacionados con el fin de la pobreza, hambre cero, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles y vida de ecosistemas terrestres, recordó el representante de CAF en Bolivia.