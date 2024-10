Cainco advierte que el país está al borde del colapso “detrás de cortinas de humo” y llama al diálogo

“Faltan menos de 70 días para terminar el año y la resiliencia de los bolivianos se está volviendo cansancio. Ayer estaba en Cochabamba y el sentimiento es nacional, no podemos seguir así, nadie debería tener que acostumbrarse a lo malo. En esta época del año las empresas deberían estar planificando y proyectando. Las familias delineando metas para el 2025”, aseveró Antelo.

Lamentó que exista una acumulación de problemas no resueltos, que asfixian el futuro de los bolivianos. “El un día a la vez se ha convertido en un lema que nos sirve para sobrevivir, pero está ahogando nuestra visión de futuro”.

Según el dirigente empresarial, en mayo la Cainco advirtió que la crisis se estaba desbordando y ahora se ve el resultado de medidas (del Gobierno) incompletas que no han abordado los problemas de fondo.

“Hace un año los dólares escaseaban. Hoy siguen desaparecidos. Los inventarios de las empresas se han reducido igual que el poder adquisitivo de las familias (…). Hay empresas que han dejado de operar por falta de dólares y combustible. ¿Qué hace una empresa que no puede trabajar? ¿Y qué hace una persona sin una fuente de empleo? Lo advertimos y hoy es evidente. La política se comió la gestión y las soluciones son presas de pulsetas de poder”, dijo en referencia a las disputas pre electorales entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce.

Consideró que no sólo están bloqueadas las carreteras y los créditos en la Asamblea (Legislativa), “sino que está bloqueado el futuro de nuestro país. Es hora de establecer límites con sentido común y reglas claras. Las disputas políticas no pueden seguir utilizando a la población como rehén. Es momento de actuar por Bolivia. En 2025 cada uno de los bolivianos acudirá a las urnas y tomará libremente la decisión de su preferencia. Lo que se debe asegurar son las condiciones mínimas, necesarias e imperativas para poder llegar al 2025 resilientes, mas no ahogados”, puntualizó.