Cainco: la crisis se está desbordando debido a las malas políticas y el acercamiento Gobierno-empresarios fue para la foto

El presidente de Cainco dijo que el 1° de Mayo “no hay nada que celebrar” y que los relatos, de un lado y de otro, son “ películas que no existen, discursos pensados para llegar a 12 millones de votantes y no de personas”, aseveró.

“Esta crisis se está desbordando, y no les hablo de indicadores, sino de lo que la gente vive día a día, como ese vecino que ha buscado en las calles y hasta en redes sociales unos cuantos dólares, y los ha pillado carísimos, a un cambio que no tiene nada que ver con el oficial”, agregó.

Mencionó, por ejemplo, que la industria del gas ya no existe y la esperanza del litio se está desmoronando , lo que significa menos dólares para el país. “El déficit fiscal pone en riesgo nuestra estabilidad y nuestro futuro. No se puede gastar más de lo que se produce. Y todo esto es culpa de malas políticas. Lo advertimos hace 10 años, y no se hizo nada”, resaltó Antelo.

Advierte quiebre de empresas por alza salarial

Por último, el ejecutivo de Cainco pidió al Gobierno no seguir repitiendo fórmulas que no funcionan y medidas económicas que han fracasado una y otra vez. “Ya no queremos señales, queremos acciones. Dejen de tapar el sol con un dedo, las personas no comen titulares (de noticias) y las familias que trabajan día a día no viven de la política. Sinceridad, soluciones estructurales, ese es el pedido. Si seguimos con parches y más parches, al final no quedará país para gobernar”, concluyó.