Calculan que cerca de 250 mil rentistas serán afectados por el recorte de la Renta Dignidad, que dejaría de ser universal

El cálculo corresponde al economista Rubén Arias y al especialista en Seguridad Social de Largo Plazo, Federico Zelada , quienes -por separado- indicaron que, a pesar que el ahorro no es significativo para el Estado, es sumamente importante para los beneficiarios, porque amortigua las bajas rentas mensuales que perciben.

“Se estaría aislando a los sectores que no tienen renta, que son independientes, sectores campesinos que, claro es un grupo grande, pero estarían discriminando y quitando derechos a los otros, porque es un beneficio universal y no contributivo, tiene ese doble carácter y que está planteado en la Constitución (Política del Estado) y de eso se van a agarrar los trabajadores perjudicados”, indicó Zelada.

Al mismo tiempo, advirtió que los sectores perjudicados se verán enfrentados con el Gobierno, “porque el déficit fiscal tiene otros componentes y no se le puede cargar la crisis a un sector vulnerable que ya cumplió su ciclo laboral”.

Por su parte, David Villarreal, especialista en Seguridad Social explicó que, con el cambio sobre el alcance de este beneficio, se puede apreciar dos motivos muy preocupantes. “Primero, que las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del pago a todas las personas mayores de 60 años, bajo las condiciones actuales, lo cual demuestra que en un futuro próximo la situación ya no sea sostenible, dada la situación económica que estamos viviendo en el país”.

Gobierno: es “racionalización”

Sin tratamiento en la ALP

La diputada Luisa Nayar (CC) manifestó que la eliminación de la universalidad de la renta dignidad es un grave atentado contra los jubilados y es una de las afrentas del Proyecto del PGE 2025, por lo que no se aceptará una redistribución presupuestaria que involucre los resultados de “un censo fraudulento y manipulado”.

Indicó que probablemente el proyecto de ley sea tratado en la Asamblea, el transcurso de los próximos días . “El Movimiento al Socialismo (MAS) ha priorizado su pugna política, recién han logrado conformarse las comisiones la semana pasada y están habilitados 114 diputados suplentes, motivo por el cual no han habido las sesiones de comisión respectivas”, detalló Nayar.

Para saber

Durante el primer semestre de la gestión 2024, un total de 1.195.606 personas en el país se beneficiaron con el pago de la Renta Dignidad. De estas, 948.947 (79,37 %) son No Rentistas y No Pensionados y 2 46.659 (20,63 %) son Rentistas y Pensionados.

• No Rentistas y No Pensionados: son personas de 60 años o más que no perciben renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo ni ninguna remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE). Este grupo tiene derecho a recibir Bs 350 mensuales y un pago adicional por aguinaldo, sumando 13 pagos al año.