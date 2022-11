CAO: cercos a Santa Cruz afectan provisión de alimentos a todo el país

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un pronunciamiento sectorial en el que asegura que la cadena productiva y de abastecimiento está prácticamente paralizada. “Existen acciones visibles, c omo amenazas y amedrentamiento con toma de propiedades privadas, falta de circulación de combustible e insumos, el cerco al departamento de Santa Cruz, limitación de gas en la industria y restricciones a las exportaciones , que atacan directamente a la economía, al presente y al futuro, de la alimentación de las familias bolivianas, y nuestras familias productoras”, detalla el comunicado.

El documento expone que los resultados negativos afectarán en el corto y mediano plazo, y detalla que, al presente, los productores no pueden cosechar ni sembrar los alimentos para ‘mañana’ por falta de circulación y de combustible . Los sectores pecuarios no pueden alimentar a sus animales, los pollos BB se mueren en los camiones en el trayecto a las granjas y la producción de leche se tira en canales o se echa a perder en tanques.

“A medida que la situación actual no se soluciona se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores, que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional”, subraya la CAO.

El sector asegura que se necesita que las autoridades pongan sus buenos oficios para que, por medio del diálogo y el acompañamiento, los alimentos circulen. “ Requerimos de mecanismos de seguimiento y protección que garanticen la seguridad alimentaria de los bolivianos, no solo para los alimentos en circulación, sino también para todos los productos que conforman la cadena productiva naciona l”, exponen, al pedir diálogo para solucionar el conflicto social actual, dejar de lado posturas radicales intransigentes y dar certidumbre a un país en constante conflicto e inseguridad social.

En cuanto a las pérdidas, se detalla que son millonarias en todos los sectores. Así, desglosan que 1 millón de pollos BB muertos es carne de pollo que mañana no tendrá el mercado de consumo, Bs 16 millones perdidos en el sector lechero son miles de litros de leche que no estarán en la mesa de los bolivianos, y que 2 millones de hectáreas están en riesgo de no sembrarse por falta de combustible o circulación, con un efecto negativo directo a más de 115.000 unidades productivas pequeñas, medianas y grandes de todo el departamento.