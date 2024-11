Caos y colas por combustibles: "Son 12 horas de espera o más", "Tuve que faltar al trabajo”, se quejan los conductores

Aunque las colas en las estaciones de servicio no son novedad, esta semana el problema ha escalado. Las filas de vehículos ahora se extienden de un anillo a otro y van como en zigzag por las calles. Llenar el tanque se ha convertido en una tarea que puede tomar no solo horas, incluso días. La tensión y la frustración entre los conductores ha llegado al extremo de que se han reportado incidentes de violencia en algunos surtidores, donde algunos conductores han llegado a los golpes porque alguien no respeta la fila.

La noche del martes, a las 19:00, nuevamente estaba firme por más de una hora en la fila del cuarto anillo y Paraguá, intentando asegurar el combustible para el trabajo del día siguiente. “No sé si me tocará dormir otra noche, pero no queda más, porque si no lleno mi tanque no puedo trabajar. Ya uno no puede programarse el tiempo, por eso ando hasta con mis herramientas, por si me piden hacer algún trabajo”, dijo el hombre que realiza mantenimiento de aire acondicionado, pero cuando no tiene contrato se dedica a trabajar como taxista.