Claudia Pacheco: “Cuando más ha crecido el PIB no ha sido por la planificación”

El 29 de julio, el Colegio de Economistas de Santa Cruz eligió por primera vez a una mujer para ocupar la dirección de la institución. Claudia Pacheco estará al frente de los economistas cruceños durante la gestión 2023-2025, en la que implementará una propuesta basada en tres pilares: institucionalidad, sostenibilidad y asociados.

¿Cómo ve la situación económica del país?

Creo que hubo un momento álgido en el que todos pensamos que estábamos entrando a una crisis, gracias a Dios no se dio. Sí hay en este momento una economía muy frágil. Los números no mienten, pero la interpretación que tengan va a depender de la óptica que cada uno tiene. Según nuestro análisis, la economía de Bolivia está debilitada, al igual que la del mundo, pero hay decisiones de política económica que pueden hacer que esto se pueda sobrellevar en el país y que salgamos victoriosos de esta situación.

¿Qué acciones serían necesarias para superar este momento de fragilidad?

Hay varias. Una que le compete al Gobierno de turno es la disminución del gasto fiscal, que es bastante elevado. Esto se podría reducir, primero, bajando el número de funcionarios públicos, que es muy alto y que vuelve los trámites muy burocráticos. Esa reducción de gasto incide en que haya una mayor cantidad de dinero para invertir en obras, lo que a su vez repercute en beneficio de toda la sociedad. Fuera de eso, existen otras decisiones o políticas que se debería tomar no de manera coyuntural.

Hay decisiones que se han tomado dependiendo de lo que pasa: la guerra entre Ucrania y Rusia, la subida de los fletes de transporte o la paralización del comercio exterior. ¿Qué fue lo que hicimos? Ver qué hace otro y emularlo, siendo que el impacto no hubiera sido tan fuerte si hubiéramos tenido una economía fortalecida. Por lo tanto, las medidas que se deberían ir pensando deben ser estructurales y de largo plazo, porque esas nos van a dar tranquilidad a toda la economía y a toda la población. Habrá factores que pueden afectar, pero no en la medida en la que lo hizo el covid, la guerra, el declive hidrocarburífero o la falta de divisas. Deberíamos estar tratando de ver cómo vamos a planificar nuestra economía y para ello es necesario que haya cambios en las políticas y revisiones en la legislación.

El último informe a nivel Latinoamérica nos muestra como un país para nada atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), ni para la inversión interna. Cuando revisamos los números, las empresas ya establecidas en Bolivia no han reinvertido sus utilidades –de las pocas que han tenido–, porque están pensando en salir del país. No hay seguridad jurídica. Ahí es donde vamos al tema de la normativa, qué ofrecen el gobierno de turno o los gobiernos subnacionales, por qué no estamos siendo atractivos para la IED, que crea fuentes de empleo y trae lo más importante, algo que nos va a hacer avanzar como país: la innovación, la tecnología que quizá no está a nuestro alcance.

¿Estas políticas reactivas se han implementado también en el anterior gobierno?

En casi todos los gobiernos. Las políticas que hemos tenido no son estructurales, si no coyunturales. La falta de planificación en este y en la mayoría de los anteriores gobiernos es el común denominador. Hemos tenido gestiones en las que nuestro PIB ha crecido más que el promedio regional, pero ha sido por los precios internacionales de las materias primas o porque en esa coyuntura nos ha llegado un golpe de suerte, no ha sido por la planificación.

Sabiendo que esta planificación no ha sido posible, ¿cuáles son las perspectivas para este y los siguientes años? ¿Seguiremos esperando un golpe de suerte?

No deberíamos. Creo que se están mandando señales, no solo desde el Colegio de Economistas, si no también de otras instituciones que demandan políticas macro y micro para estabilizar la economía. Entre las más urgentes está liberar las exportaciones. Se aprobó la ley del oro, una medida paliativa, coyuntural, que le dio un respiro a la población frente al descenso de las reservas, pero se va a acabar y luego qué hacemos. Ahí es donde viene la planificación. El uso de los transgénicos también es algo muy positivo para nuestra economía y hemos visto muy buenos resultados en países aledaños. ¿Por qué no lo estamos permitiendo? Si aumento mi producción y tengo mi mercado interno abastecido, ¿por qué mantengo una restricción? cuando sé que puedo traer muchas más divisas con las ventas al exterior.

¿Cómo ve la industrialización con sustitución de importaciones?

Creo que esa sí está planificada, aunque debería haberse hecho en gobiernos anteriores. Somos exportadores de materias primas y países similares, con tecnología e innovación, empezaron su proceso de industrialización llevando al mercado productos con valor agregado. Ese es un proyecto a largo plazo, una medida estructural, pero tiene su tiempo para ser constituida y para que vayan a dar resultados.

Ya que la ejecución de ese tipo de proyectos requiere tiempo, será necesario un acuerdo político para darles continuidad en caso de que algún otro partido asuma la dirección del país en las próximas elecciones…

Sí y eso se da en países cercanos. El Legislativo aprueba proyectos que continúan, independientemente de la ideología que tenga el nuevo gobierno, porque benefician a la población, ayudan a crecimiento del PIB, son para el mayor bien común y eso es a lo que deberíamos apuntar, pero es necesario voluntad política.