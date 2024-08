Comienza descarga de petrolero ruso con combustible para Bolivia en terminal Sica Sica

El primero de los cuatro navíos cargados con combustibles destinados al mercado boliviano ha logrado finalmente amarrar en el Terminal Sica Sica de Arica, permitiendo la conexión con el Oleoducto Sica Sica-Arica (OSSA II). Este avance facilitará la descarga de 33.000 toneladas métricas de diésel provenientes de Rusia, crucial para mitigar el déficit de combustible en Bolivia.



La operación se desarrolló conforme a lo indicado por el Capitán de Puerto Arica, Cristian León Zavala, quien detalló a PortalPortuario que la Autoridad Marítima de Chile autorizó de manera “temporal y excepcional” el uso del recinto portuario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta medida se tomó tras identificar una ventana de condiciones climáticas favorables que permitieron el amarre.



El petrolero Zeynep, asistido por los remolcadores Grey y Neptune, inició sus maniobras de atraque en las primeras horas de la mañana del jueves 1 de agosto. Según las proyecciones del Capitán León, el buque realizará un desembarque parcial desde su conexión al oleoducto hasta aproximadamente las 16:00-17:00 horas del viernes 2 de agosto.



La descarga debe realizarse rápidamente debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas que podrían aumentar el oleaje en la zona, forzando una nueva inhabilitación del terminal. Esta pausa en las operaciones permitirá completar el proceso de mantenimiento en la boya número tres, una tarea que YPFB inició el 26 de julio con autorización de la autoridad marítima.



En circunstancias normales, el Terminal Sica Sica permanecería inhabilitado no solo por las marejadas, sino también por razones de seguridad operativa. No obstante, dado el tiempo prolongado de espera de los navíos y la urgente necesidad de combustible en Bolivia, la Armada de Chile ha concedido esta habilitación excepcional.



Una vez completados los trabajos de mantenimiento, la Autoridad Marítima chilena llevará a cabo una inspección para certificar las instalaciones. Si el resultado es positivo, se autorizará el funcionamiento pleno del Terminal Sica Sica, sujeto únicamente a condiciones meteorológicas adversas.



Es importante señalar que aún no se ha determinado si el Zeynep deberá regresar a la zona de fondeo en Arica si no logra completar su descarga. Mientras tanto, el segundo navío cargado con diésel ruso, el Sino Faith, junto con los petroleros Seaways Galle y Byzantion, permanecen a la espera de su turno para amarrar y descargar su carga. Esta operación es esencial para asegurar el suministro de combustible en Bolivia, que enfrenta una crisis energética debido al déficit actual y protestas en varias regiones del país.