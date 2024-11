Con el dólar paralelo bordeando los Bs 12, advierten tendencia alcista debido a la incertidumbre en la economía

De hecho, el ‘ dólar blue’ boliviano -como cotizan algunas páginas no oficiales- se encontraba en Bs 12,10 para la compra y Bs 12,30 para la venta, el medio día de este viernes.

“Algunos creyeron que el dólar se estabilizaría por mucho tiempo, tras estar más de un mes en (Bs) 10,50, pero eso es imposible, sin medidas estructurales que requilibren la relación entre oferta y demanda. Hoy prácticamente no hay dólares que comprar en el mercado, así que la presión hacia el alza de precios es fuerte. Los agentes tratan de postergar la decisión de compra, pero cuando no pueden hacerlo más, pagan más para conseguir divisas. Así sigue la devaluación”, expresó.

“La crisis no es accidental, es estructural y profunda. Bolivia aún no ha visto lo peor de esta crisis ni de sus consecuencias, el Gobierno ‘compra tiempo tirando la pelota hacia adelante’ y ya ha demostrado que no la va enfrentar”, dijo Camacho, mediante una publicación en sus redes sociales.