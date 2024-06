Conozca cómo contribuyó la IA para que Elon Musk vuelva al primer lugar en la lista de las personas más ricas del mundo

La célebre lista de las personas más ricas del mundo, que publica todos los meses la revista estadounidense Forbes ubicó -por primera vez desde enero- a Elon Musk como la persona más rica del mundo, gracias a su nueva empresa de inteligencia artificial.

Al 31 de mayo, la startup de Musk, denominada xAI recaudó $us 6.000 millones en los círculos de inversores privados, que valoraron la empresa en $us 24.000 millones. Eso hace que la participación del 60% de Musk en xAI valga $us 14.400 millones, informó Forbes, y elevó su fortuna a poco más de $us 210.000 millones a partir del 1 de junio.

Justo detrás de Musk, en el puesto número 2 entre los más ricos del mundo, se encuentra el magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault, que había sido la persona más rica del mundo desde febrero hasta finales de mayo.

Mientras que Musk se enriqueció en más de $us 10 mil millones el mes pasado, las acciones del grupo LVMH de Arnault cayeron un 5%, en medio de un entorno más débil para los artículos de lujo y redujeron la fortuna del CEO de LVMH en $us 7,8 mil millones. Arnault, que ahora vale $us 201.600 millones, es el único de los diez más ricos cuya fortuna se contrajo en el último mes.

El mayor ganador entre los 10 primeros en mayo fue Mark Zuckerberg, cuya fortuna aumentó en $us 12.600 millones hasta un estimado de $us 163.800 millones, como resultado de un aumento del 8,5% en las acciones de Meta, y ocupa el puesto número 4 en el mundo.

Bill Gates, quien reinó como la persona más rica del mundo durante casi tres décadas a partir de 1995, es más rico que nunca, con un patrimonio estimado de $us 129.400 millones. Pero como lo hizo el mes pasado, Gates ocupa el noveno lugar entre los más ricos del mundo. Antes de mayo, no había estado tan abajo en las filas de los más ricos del mundo desde principios de los años 1990.

No es que las otras inversiones de Microsoft y Gates no estén funcionando muy bien; simplemente no están a la altura de acciones como Meta de Zuckerberg o Alphabet de Larry Page. Al igual que el mes pasado, los cofundadores de Google, Page y Sergey Brin, son más ricos que Gates.

Otros dos factores importantes han afectado la fortuna de Gates en los últimos años: sus casi 59 mil millones de dólares en donaciones caritativas a la Fundación Bill y Melinda Gates y un costoso divorcio en 2021.

En conjunto, los 10 más ricos del mundo valen en conjunto casi $us 1,59 billones de dólares, unos $us 50 mil millones más que hace un mes.



Forbes ha estado siguiendo a los multimillonarios del mundo desde 1987.

La lista de las 10 personas más ricas de la Tierra al 1 de junio de 2024

1. Elon Musk - Patrimonio neto: $us 210.300 millones

Fuente: Tesla, SpaceX, X (Twitter)

Edad: 52

Residencia: Austin, Texas

Ciudadanía: EE.UU.

2. Bernard Arnault - Patrimonio neto: $us 201.600 millones

Fuente: LVMH/ artículos de lujo

Edad: 75

Residencia: París

Ciudadanía: Francia

3. Jeff Bezos - Patrimonio neto: $us 194,7 mil millones



Fuente: Amazon

Edad: 60

Residencia: Miami, Florida

Ciudadanía: EE.UU.





4. Mark Zuckerberg - Patrimonio neto: $us 163.800 millones de dólares

Fuente: Meta (Facebook)

Edad: 40

Residencia: Palo Alto, California

Ciudadanía: EE.UU.





5. Larry Ellison - Patrimonio neto: 146,2 mil millones de dólares

Fuente: Oracle

Edad: 79

Residencia: Woodside, California

Ciudadanía: EE.UU.





6. Larry Page - Patrimonio neto: $us 142,9 mil millones

Fuente: Google

Edad: 51

Residencia: Palo Alto, California

Ciudadanía: EE.UU.





7. Warren Buffett - Patrimonio neto: 137 mil millones

Fuente: Berkshire Hathaway

Edad: 93

Residencia: Omaha, Nebraska

Ciudadanía: EE.UU.





8. Sergey Brin - Patrimonio neto: $us 136,9 mil millones

Fuente: Google

Edad: 50

Residencia: Los Altos, California

Ciudadanía: EE.UU.





9. Bill Gates - Patrimonio neto: $us 129.400 millones

Fuente: Microsoft, inversiones.

Edad: 68

Residencia: Medina, Washington

Ciudadanía: EE.UU.





10. Steve Ballmer - Patrimonio neto: $us 123.200 millones

Fuente: Microsoft, Clippers, inversiones.

Edad: 68

Residencia: Hunts Point, Washington

Ciudadanía: EE.UU.