Crece incertidumbre por incremento de precios de los alimentos; intermediarios del arroz niegan especulación

EL DEBER realizó un recorrido por dos de los mercados populares más antiguos de la ciudad de Santa Cruz y evidenció que los precios del aceite, arroz, carnes y el pan se elevaron entre un 50 y 60%, lo que preocupa también a los comerciantes porque los consumidores ya no compran en las mismas cantidades de hace un par de semanas.

En el sector abarrotes del mercado Los Pozos, Mery Morales compraba los insumos como harina de arroz, harina de trigo y manteca para elaborar horneados típicos, que todas las tardes vende en su domicilio. “Los precios están muy caros, he tendido que quitar el tamaño y el peso para seguir vendiendo al mismo precio, para ver la economía de los compradores también”, señaló.

En ese centro de abastecimiento se pudo observar que no existe desabastecimiento, pero sí encarecimiento . Por ejemplo, el arroz ‘grano de oro’, que hace algunas semanas se encontraba en Bs 8, se encuentra a Bs 11. El arroz de segunda se puede encontrar desde Bs 9, mientras el aceite de soya comestible ‘de marca’ se mantiene en los precios que subieron hace 15 días, Bs 15 la botella de 900 mililitros (ml). Una botella de aceite a granel de 1.800 ml tiene un precio de Bs 26.

Precio de las carnes, elevados

“Esta semana estaba bajando el kilo gancho, 28 y 29 bolivianos, pero se quedó ahí porque dicen que todavía no hay diésel. El problema es que siguen exportando y en los remates están comprando gente extranjera, de Perú y Argentina. El Gobierno sabe pero no hay quién regule los remates y ahora no hay carne barata”, dijo Mario, un carnicero de venta al detalle.