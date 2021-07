Crece la importación de colchones y los fabricantes ven una amenaza

Escucha esta nota aquí

Por Raúl Domínguez

Los fabricantes bolivianos de colchones y somieres no pueden dormir bien. El sueño se les ha quitado este año, cuando sintieron que las ventas bajaron un 50% y los datos estadísticos, recientemente analizados, demostraron que las importaciones y el contrabando de este tipo de productos en los últimos tres años se dispararon hasta las 3.000 toneladas por un valor de más $us 10 millones.



El presidente de la Asociación Industrial de Colchones y Muebles de Bolivia, Roberto Barbery, indicó que enviaron una carta abierta al presidente del Estado, Luis Arce, y a los ministros del área económica, en la que se declaran en emergencia y solicitan reunirse en una mesa de trabajo para adoptar medidas que puedan salvaguardar la salud económica de unas 2.000 fábricas, entre pymes y artesanales, que dan empleo directo a unas 12.000 personas.

Barbery explicó que, a raíz de la devaluación de las monedas en Brasil y Argentina, los productos fabricados en esos países han bajado sus costos, lo que alentó la importación y el contrabando, en detrimento de la producción nacional.

Sumado a ello, la importación de insumos como el acero, telas, ribetes o espumas para la fabricación local, mantienen gravámenes que van del 5% al 15% de su valor. “El precio de los colchones nacionales parecen caros, pero no se sabe de los costos que tiene gravado el producto en Bolivia, contra uno brasileño que tiene ventajas como el incentivo a sus exportaciones o el tipo de cambio favorable. No hay cómo competir, y si a eso se agrega el contrabando, puedo dejar la llave de mi empresa y me voy”, lamentó Barbery.

Una de las propuestas que el gremio plantea al Gobierno es el establecimiento de cupos a la importación. “Actualmente el margen es muy chico y no queda para hacer industria, estamos hablando de dar trabajo a los bolivianos, de generar impuestos, de generar aranceles para las aduanas, beneficios sociales, todo eso que una empresa que tiene que pagar”, sostuvo.

Por su parte, Livio Zozzoli, gerente de Colchones Maxi King, lamentó que la industria boliviana de colchones registre ventas negativas, mientras que la informalidad crece a pasos agigantados. “La importación va cubrir casi el 50% de la demanda del mercado y nosotros los fabricantes vamos a tener que achicarnos de un 10% al 15% por lo menos”, dijo Zozzoli, a tiempo de mencionar que ya se tuvo un acercamiento con el Gobierno, hace un par de semanas.

David Moreno, gerente de Colchones Heaven, subrayó que la situación es insostenible y si continúa de la misma manera, se van a cerrar muchas compañías. “No tiene sentido fabricar un colchón con los insumos, los impuestos, los gravámenes, los aportes patronales, AFP, caja de salud, incrementos salariales que se recarga en los costos de producción, cuando producir un colchón en Bolivia cuesta $us 100, mientras que uno que viene de Brasil vale $us 60”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los productos importados provienen de mercados como Brasil, que es el principal abastecedor, con más del 60%, China, con 26% y Chile , con un 3%, luego figuran Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador. De todos estos países, China no tiene acuerdo comercial con Bolivia.