Crece la presión para frenar (nuevamente) la exportación de carne de res y Fegasacruz se declara en emergencia

De enero a agosto, el país exportó al mundo un valor de 122,8 millones de dólares de carne , un 63,4% más a lo registrado en el mismo periodo de 2023, que fue de $us 75,2 millones, y cerca de los 136 millones de dólares que se vendió en los doce meses del año pasado.

De acuerdo con datos oficiales, en 2021 Bolivia obtuvo $us 98 millones por la exportación de carne bovina y en 2022, 128 millones de dólares.

Estado de Emergencia

“Ese desincentivo puede recaer en menor oferta de carne (…). Contundentemente lo decimos, nosotros nos declaramos en emergencia, esto no es correcto, el sector no puede aceptar este tipo de medidas, no pueden poner banda de precios. Lo único positivo que vemos de esos puntos es que aparentemente va a haber un control en las fronteras sobre este tema (contrabando)”, aseveró Ruiz.