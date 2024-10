Crece un 39% el precio de computadoras portátiles por la escasez de dólares

Lugar: Comercial Chiriguano, uno de los puntos clave en el comercio de equipos tecnológicos. Ahí una familia está regateado el precio de una computadora portátil. Los dos chicos están entusiasmados con el dispositivo: una laptop gris y delgada, que les hace brillar los ojos mientras ya se imaginan tecleando en ella. Sin embargo, el padre muestra un semblante de preocupación. Intenta, sin éxito, conseguir una reducción en el precio del equipo: “ C uesta 5.100 bolivianos, no puedo rebajarlo ”, le dice el vendedor.

Resignado, el padre de familia procede a pagar por la computadora de gama media que en enero costaba alrededor de Bs 4.000. Según los comerciantes, el motivo de este incremento es la escasez de dólares en el país, lo que ha provocado que el precio de estos equipos se dispare, entre un 27,5% y hasta un 39,13%. Incluso, algunas empresas han suspendido promociones de crédito directo, debido a que este esquema ya no es rentable en un entorno donde el dólar fluctúa de manera tan impredecible.

El aumento de precios no solo afecta a las computadoras, sino también a los accesorios. Por ejemplo, los audífonos gamers Logitech G435, que antes costaban alrededor de Bs 850, ahora se venden por Bs 1.080. Las PC gamers, usadas para juegos en línea, y que venden por componentes también sufrieron un incremento.

“Todo está llegando más caro no porque no se encuentran los dólares y los importadores e intermediarios no aceptan el pago en bolivianos”, explicó uno de los comerciantes consultados.