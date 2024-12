Crecen los reclamos por bloqueos del sistema B-Sisa para cargar combustibles; la ANH recomienda reponer la tarjeta

En los últimos días se incrementaron los reclamos de conductores que no pueden cargar combustibles en los surtidores de la ciudad de Santa Cruz, debido a que los equipos no registran la tarjeta del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles, más conocido como B-Sisa.

La mañana de este viernes, largas colas de usuarios esperaban realizar el trámite en un surtidor Urubó, en el Cuarto Anillo de la zona oeste de la ciudad. Muchos reclamaron porque, repentinamente, no pudieron cargar combustibles en los surtidores, mientras otros indicaron que les informaron que la tarjeta B-Sisa tendría una duración de cinco años.

Lesly Lanza, directora distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), aclaró que la tarjeta no tiene límite de vigencia, pero ya sea por las condiciones de humedad en Santa Cruz, accidentes que dañaron el parabrisas o por falta de cuidados, el dispositivo no recibe la lectura correcta mediante los equipos instalados en los surtidores.

“El B-Sisa no tiene una fecha de vencimiento ni caducidad. Se han hecho a estudios por departamentos y, en algún momento se ha visto que la viñeta por el tema clima o el modo de uso, en Santa Cruz (la vida útil) es de cinco años. Puede ser que haya mojado la viñeta, presenta algún despegado o ruptura, entonces se puede apersonar a hacer la reposición de la tarjeta” , explicó Lanza.

Reiteró que no existe la figura de renovación y que las largas filas que se presentan este martes, se deben a la época del año en que muchas personas viajan y las estaciones de servicio están cumpliendo con las normativas que no pueden cargar, si el dispositivo no es lecturado.