Creció en 16% cifra de usuarios de comercio electrónico en Bolivia

“En Bolivia hay dos grandes problemas que están frenando el comercio electrónico. Uno es el bloqueo de las tarjetas (crédito y débito) porque la persona no va a poder comprarse un producto mayor a $us 30 o $us 50 que es la restricción que se tiene actualmente. Lo segundo es que en Bolivia no se tiene, como en otros países, tarjetas de crédito de verdad con las que se puedan comprar productos de $us 3.000 y pagarlos a cuotas. En Bolivia lo que tenemos son créditos preaprobados convertidos en tarjetas”.