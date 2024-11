Cuarto intermedio en paro de carniceros se acata a medias en algunos mercados de Santa Cruz

Luego de que el Gobierno nacional y la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) acordaran un cuarto intermedio en el paro de venta de carne -que empezó el lunes en una minoría de los distritos del país-, en algunos centros de abastecimiento decidieron no acatar la medida y no se vende carne de res y se aplica también a los puesto de venta de carnes de pollo y cerdo.

“No estamos vendiendo, porque no se levantó el paro (…). Hasta que nos dé solución no se va a levantar, porque pedimos con una buena razón; están altos los precios de kilo gancho, de 21 (bolivianos que estaba, ahora) está 30, 31, 60 el kilo gancho. Eso quisiera que nos comprenda y que el ministro (de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca) se ponga la mano al pecho y que tome en cuenta nuestra petición es real, es legal. No nos estamos inventando, como él dice, que subió un boliviano, no es verdad”, dijo Reina Contreras, una vendedora del Abasto Minorista.