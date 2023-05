¿De qué se trata el marketing sostenible empresarial? Aquí algunas pautas de expertos y ejecutivos

En Santa Cruz, con éxito y amplia participación se cumplió el primer evento de marketing sostenible empresarial del país: ‘I love your Brand: Marketing Sostenible’ organizado por Pacto Global de las Naciones Unidas, cuyo propósito fue transmitir prácticas sustentables para los negocios y servicios, teniendo como objetivo generar un impacto positivo en el planeta.​

¿Qué pasa si las empresas no entienden el concepto de manejar un Marketing Sostenible?. Al respecto, Caro y los expositores, a manera de conclusión, refirieron que los “que no se adapten a esta tendencia podrían desaparecer”, porque cada vez es más sensible en la sociedad el efecto de la crisis climática. El Pacto Global de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, que tiene el mandato de trabajar por economías más sostenibles y resilientes, a través de la Agenda 2030.