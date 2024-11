Diego Moreno de IASA: “La venta de aceite para biodiésel es un asunto que está en revisión”

Sí, ahí lo que comentamos es que la compra tiene que ver con las plantas de molienda. Alicorp tiene una planta de refinado que es en la ciudad de Cochabamba, eso sigue siendo propiedad de Alicorp, ellos han creado, constituido la sociedad Aliconsumo y ellos van a operar ese activo y los activos de molienda al 100% que son las plantas de Santa Cruz y de Wuarnes, son activos que Asaí ha comprado dentro de IASA, así como los centros de acopio.



Tenemos ocho centros de acopio dispersos en las zonas productivas y eso es parte de lo que se ha comprado desde el grupo Asaí.



-Sin embargo, este negocio es de alcance internacional, tengo entendido que no solamente han comprado Bolivia, sino también operaciones en otros países...



Es correcto. La operación de compra tiene que ver con el negocio de molienda que lo manejaba Alicorp. Ese negocio engloba no solamente industrias de aceite en Bolivia, sino R-Trading. R-Trading es una compañía constituida en Perú, de la cual industria de aceite es accionista mayoritario. R-Trading tiene más de 25 años en el mercado peruano, comercializando y vendiendo principalmente tortas de soya y de girasol para los segmentos de nutrición animal en el mercado peruano.



Actualmente, es líder en ese mercado en la venta de tortas de soya, por lo cual es una compañía emblemática y que nos ayuda en este proceso de internacionalización o de venta al mercado destino, tener la distribución en un mercado tan importante por la cercanía y la venta de la logística que nosotros tenemos ahí.



_ Uno de los proyectos que se ha propuesto el Gobierno nacional tiene que ver con biodiésel. ¿Ya hubo algún acercamiento de parte del Gobierno para comprarles a ustedes aceite que se destine a biocombustible?



Sí, el tema de biocombustibles, nosotros lo revisamos de manera sectorial. Nosotros entendemos que el tema de biocombustible es algo que lo manejamos vía la Cámara Nacional de Industrias Aceiteras, la Caniob, donde han habido reuniones de entendimiento con el Gobierno para ver cómo se va la provisión, si es que se va a dar y cómo va a ser el abastecimiento. Pero ese es algo que todavía está, digamos, en una etapa de revisión a través de todo el sector industrial de manera conjunta con el Ministerio.



_ Además de estar ustedes a cargo de molienda, ¿tienen también campos en los que están produciendo soya?



No. Industria de Aceites (IASA) no tiene campos de producción. Nosotros nos dedicamos a la comercialización y transformación del grano, tanto de soya y girasol principalmente, pero adicionalmente tenemos una unidad de negocio que es la de insumos agrícolas donde nosotros vendemos, entregamos al productor todo el portafolio para que él pueda sembrar. Tenemos semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios para todo el estadio del cultivo, eso lo vemos como una oportunidad de cercanía, de llevar soluciones también al campo y de cierta manera apoyar a que el productor primario pueda mejorar su productividad a través de insumos de calidad. Eso es algo que seguiremos impulsando, seguiremos trabajando muy de cerca con el agricultor para poder ayudarlo a desarrollar. Creo que uno de los temas importantes que tenemos en Bolivia es aumentar la productividad y esta área de insumos agrícolas también tiene ese objetivo como tal.



_Usted ya tiene experiencia en lo que son multinacionales del tema de agroexportaciones ¿Qué cambios significativos usted considera que va a implementar bajo su liderazgo en IASA?



Mira, lo que nosotros tenemos mucho es la convicción de que debemos mantener la credibilidad en los mercados internacionales, creo que eso es algo que nos hemos ganado por muchos años como compañía, siendo la principal industria que abastece los mercados de exportación. Eso es algo que vamos a continuar teniendo entre la compañía, manejar una compañía con mucha seriedad, con mucha confianza, con mucha ética, hacia el productor, trabajando muy a la mano de todo el equipo que está continuando conmigo en este nuevo desafío de este relanzamiento de la industria del aceite, donde vamos a estar continuamente buscando no solamente oportunidades, pero también llevando estas expectativas de cómo aportamos a crecer el mercado, la cadena productiva y desarrollar también al productor, pero también a todos los negocios en la cadena de exportación.



_Se ha analizado dentro de la planificación estratégica que el entorno es desafiante y tiene que ver con la escasez de combustibles y dólares. No han podido incluso cosechar más que el 5% de la campaña de invierno. ¿Ha tomado en cuenta este tipo de factores para asumir este liderazgo y llevar adelante la empresa?



Sin duda alguna en el momento en el cual nosotros nos encontramos, como todos saben, en un momento donde requiere estar muy conectado, con mucho esfuerzo, donde sabemos el problema del combustible, un problema que compromete de cierta manera el campo, creo que las iniciativas de importación se tienen que seguir revisando, tanto para el productor como también para toda la cadena logística. Son temas que preocupan sin duda alguna a este sector, a esta industria, y creo que no estamos exentos de aquello.



Los nuevos inversionistas lo que hacen es, entienden la dinámica, entienden dónde estamos y creo que tenemos que seguir desarrollando y viendo cómo salimos de esta situación, pero como país. En el tema de dólares no estamos exentos de aquello, pero creo que la única salida que tenemos como economía, como país, tiene que ver con crecer en nuestros programas de exportación, crecer en esta cadena productiva del agro, que puede, de cierta manera, traernos a toda la economía mayores niveles de exportación. Ese es algo que queremos seguir impulsando, queremos desarrollarlo, necesitamos a todo el equipo que está con nosotros en el campo, trabajando de la mano, pero sobre todo es, mejoremos productividad.



Creo que si no trabajamos en mejorar la productividad, que tengamos un año con mejor clima, como hemos tenido en el 2024, que fue un año bastante malo para el campo, creo que eso es algo que tenemos que estar siguiendo muy de cerca. Y no estamos exentos, pero sin duda vamos a estar aportando de nuestro rol a esa mejoría y a trabajar junto con las distintas autoridades, gremios, segmentos, para ver las oportunidades que podemos aportar hacia adelante.