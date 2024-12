Dinero, el suplemento de economía y negocios del Grupo EL DEBER, celebra su 12° aniversario

Este mes, Dinero, el suplemento especializado en economía y negocios del Grupo EL DEBER, conmemora su 12º aniversario, reafirmándose como una de las publicaciones más relevantes y confiables en el ámbito informativo de Bolivia. Desde su creación el 11 de diciembre de 2012, la publicación ha liderado el camino al ofrecer análisis exhaustivos, reportajes únicos y perspectivas innovadoras sobre el panorama económico nacional e internacional.



Durante estos 12 años, Dinero ha sabido adaptarse a los cambios vertiginosos del entorno económico y a las expectativas de su público. Desde su inicio, esta publicación ha estado dedicada a proporcionar información precisa y pertinente, convirtiéndose en un pilar para empresarios, académicos y el público en general. Su dedicación a la excelencia periodística ha permitido que se establezca como una fuente confiable de análisis sobre políticas económicas, finanzas, inversiones y desarrollo empresarial.



El suplemento ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la cultura empresarial en el país. A través de entrevistas con líderes del sector, perfiles de startups innovadoras y la cobertura de eventos económicos relevantes, Dinero ha enriquecido el debate sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector privado en Bolivia. Su enfoque en la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible ha resonado con un público cada vez más consciente de la importancia de estos temas en el ámbito empresarial.



Martín Salces, gerente general de la Cámara de Exportaciones, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), subrayó la importancia de la publicación para el sector empresarial: “Dinero es una referencia esencial para el ámbito empresarial. Realmente, no se puede ignorar. Se ha transformado en una necesidad leerlo. Para nosotros, este suplemento no solo es una guía, sino que también refleja temas cruciales de manera objetiva”.



Salces elogió la capacidad de Dinero para captar la complejidad del entorno económico: “Es fácil presentar solo buenas noticias, pero la realidad económica también tiene sus altibajos, sus claroscuros y sus sombras. Creo que EL DEBER ha logrado representar esta realidad de manera efectiva. No puedo imaginar mi día a día sin ‘Dinero’ y finanzas”.



El gerente también destacó la relevancia de contar con un equipo periodístico capacitado: “Mantener algo así sin un equipo sólido y con una trayectoria importante es complicado. Contar con profesionales calificados que tengan un enfoque claro para comunicar de manera imparcial es vital. EL DEBER encarna ese ADN, pero la interpretación queda en manos de la audiencia. Formar un equipo es algo que, en el mundo empresarial, sabemos que es desafiante. De un grupo se forma un equipo, y ellos lo han conseguido. Esa es la verdadera fortaleza de Dinero”, precisó.



A lo largo de su historia, el suplemento ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su valiosa contribución al periodismo económico. Algunos de sus logros más destacados incluyen la organización de foros económicos, la publicación de investigaciones que han influido en políticas públicas y la creación de una comunidad activa de lectores y colaboradores a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Además de las alianzas estratégicas con la multinacional Great Place To Work (GPTW) y Merco que realiza el ranking de reputación corporativa. Además, este año se constituyó en media partner del prestigioso premio internacional que destaca la efectividad del marketing Effie Awards.



De cara al futuro, Dinero reafirma su compromiso de seguir informando y educando a su audiencia sobre las complejidades de la economía global y local. En un contexto donde la información es esencial para la toma de decisiones, el suplemento planea ampliar su presencia digital, ofreciendo contenido multimedia y análisis interactivos que faciliten una mejor comprensión de los desafíos económicos. Así, desde 2020 cuenta con su propio vertical en la web de EL DEBER, el primer medio de comunicación en Bolivia. Y desde julio de 2023, el programa de radio Dinero 360.